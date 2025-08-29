フランソワ・バシェさんの音響彫刻（右）と演奏する坂本龍一さんの映像＝29日午前、大阪市北区音楽家坂本龍一さん（2023年死去）が、1970年大阪万博から受けた影響をたどる企画展「sakamotocommonOSAKA」の内覧会が29日、大阪市北区の文化施設で開かれた。坂本さんが70年万博で展示された「音響彫刻」を演奏した未発表音源を公開し、会期は30日〜9月27日。「音響彫刻」は、フランスの彫刻家フランソワ・バシェさんが考案した