宮内庁は、天皇皇后両陛下が国民スポーツ大会の開会式に出席するため、9月28日と29日に滋賀県を訪問されると発表しました。天皇皇后両陛下は9月28日、新幹線の特別列車で滋賀県に入られます。午後は彦根市で行われる第79回国民スポーツ大会総合開会式に出席し、陛下がお言葉を述べられます。翌29日には、大津市で行われる国民スポーツ大会のバドミントン競技・県対抗団体戦を観戦される予定です。午後は彦根市の滋賀県立盲学校を訪