２９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１６４円１２銭（０・４１％）安の３万９５８４円９５銭だった。３日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち２３７銘柄（約７１％）が下落した。経済産業省が発表した７月の鉱工業生産指数の速報値は２か月ぶりの低下となった。市場予想を下回る統計内容が嫌気され、幅広い業種の銘柄が下落した。月末で利益確定の売り注文も出やすかった。