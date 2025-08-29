【あす30日（土）全国天気】ポイント・ダブル高気圧が強まる・8月終わりなのに40℃？ 関東以西は危険な猛暑・熱中症警戒アラートが30都府県に発表中・熱中症に厳重警戒東北は大雨に注意あす30日（土）は、太平洋高気圧及び、チベット高気圧が勢力を強め、ダブル高気圧として、本州付近を覆うでしょう。これだけでも猛暑となりますが、上空の西風がおりてくる関東の内陸を中心に、際立った暑さが予想されています。予想最高気温は