8月も末になりましたが、今週末から週明けにかけても、猛烈な暑さになるでしょう。中国地方は最高気温が37℃や38℃と、体温を超える暑さとなる所がある見込みです。暑い時間帯は炎天下での作業はできるだけ控え、こまめに水分をとり、室内でも涼しい環境にして過ごしてください。暑さの要因は、週末は強い日差しと暖気週明けはフェーン現象も猛烈な暑さの要因は、今週末30日から31日は、中国地方は太平洋高気圧に覆われて強い日