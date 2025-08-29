ドッグランで思いきり遊んだ後、車の中で見せたワンちゃんの「お疲れ顔」がXに投稿され、「愛おしい」「5歳くらい老けてる」と注目を集めています。投稿したのは、シーズー犬・はんぺんくんの成長記録を発信している飼い主さん（@Shih_Tzu_Hanpen）です。【写真】ドッグランからの帰宅途中。「もう走れないよ」とお疲れ顔です「今回投稿したはんぺんの顔を見たときは、『疲れたね、たくさん遊んだもんね』と少し笑っちゃいました」