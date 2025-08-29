２８日、プレスセンターで活動する報道関係者。（天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月29日】中国天津市で28日、上海協力機構（SCO）サミットのプレスセンターの運用が始まった。サミットは31日〜9月1日に開催される。プレスセンターは市内の梅江エキシビション・コンベンションセンター第2期に位置する面積約1万2800平方メートルの会場に設置された。総合サービスエリア、メディア共用ワークスペース、記者会見場、科学技