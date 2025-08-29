◆ロッテ―ソフトバンク（29日、ZOZOマリン）首位のソフトバンクは敵地で最下位ロッテと対戦する。約2カ月ぶりに出場選手登録された栗原陵矢が「7番三塁」で登録即スタメン。野村勇は遊撃に入り、今宮健太がベンチスタートとなった。上沢直之が10勝目をかけて先発する。【ソフトバンクのロッテ戦スタメン】1中周東佑京2左柳町達3右近藤健介4一中村晃5指山川穂高6二牧原大成7三栗原