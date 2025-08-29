Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÃæÅçÍµæÆ¤¬¡¢8·î28Æü¡¢ÆÍÁ³¤Î¥°¥ë¡¼¥×Â´¶È¤òÈ¯É½¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÈ¯É½¤È¤È¤â¤ËÂ¨Ã¦Âà¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¢¤¤¤À¤ËÆ°ÍÉ¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ÎÆü¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢¡ØÅö¼ÒÀìÂ°·ÀÌó¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæÅçÍµæÆ¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ô¤Þ¤º¤ÏÇÐÍ¥³èÆ°¤ËÀìÇ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡Õ¤È¡¢»öÌ³½ê¤ÏÂà½ê¤»¤º¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬ÌÀ¤«