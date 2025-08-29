¥Õ¥©ー¥ê¥³¥ó¥³¥ë¥½2025²ñ¾ì¤Ç¡£¥¹¥¤¥¹¡¦¥ë¥¬ー¥Î¤«¤é¹ñ¶­¤ò±Û¤¨¤ÆÍè¾ì¤·¤¿¥À¥ô¥£¥Ç¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¡õ¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¤µ¤ó¡Ê±¦¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â19ºÐ¡£Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Ï¥¢¥Ð¥ë¥ÈSE027¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡£ ¥³¥â¸ÐÈÊ¡¦±½¤Î¿·¶½¥¤¥Ù¥ó¥È ¡Ö¥Õ¥©ー¥ê¥³¥ó¥³¥ë¥½¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¶áÇ¯¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¼«Æ°¼Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Fuoriconcorso¤È¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¥³¥ó¥¯ー¥ë¤Î³°¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£ËÜÍó¤Ç¤¹¤Ç¤Ë