¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï8·î27Æü¡¢¡ÖÀ¸À®AI»þÂå¤ÎÉû¶È¼ÂÂÖÄ´ºº(Á°ÊÔ)¡×¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï7·î4Æü¡Á5Æü¡¢Æ±¼Ò±¿±Ä¤ÎÉû¶È¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ølotsful¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë20¡Á40Âå¤Î²ñ¼Ò°÷660Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Éû¶È¤ÇÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë?Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÉû¶È¤ÇÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë(·ÑÂ³ÍøÍÑ/»îÍÑ´Þ¤à)¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï75%¡£¡ÖAIÉû¶È¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿¦¼ï¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Æ¥­¥¹¥È¤ä¥Ó¥¸¥å¥¢