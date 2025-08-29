Ä¹ºê»Ô¤ÎÄ¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤ÎÅ¸¼¨Êª¡á2019Ç¯8·îÄ¹ºê»Ô¤ÎÎëÌÚ»ËÏ¯»ÔÄ¹¤Ï29Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢Ä¹ºê¸¶Çú»ñÎÁ´Û¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤È¹â¹»À¸¤Î´ÑÍ÷ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¹Ô¤Î100±ß¤«¤éÌµÎÁ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò»ÔµÄ²ñ¤Î9·îÄêÎã²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÈïÇú¼Ô¤Ê¤­»þÂå¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¼ã¼Ô¤¬ÈïÇú¤Î¼ÂÁê¤ò³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¸«Ä¾¤·¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£²þÀµ»Ü¹ÔÆü¤ÏÍèÇ¯4·î1Æü¤òÍ½Äê¡£°ìÈÌ¤Î200±ß¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¯¡£¹­Åç»Ô¤Î