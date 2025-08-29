ÇµÌÚºä46¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½©¸µ¿¿²Æ¡Ê32¡Ë¤¬28Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¶»¸µ¤¬¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤äÈþµÓ¤¢¤é¤ï¤Ê»Ñ¤ËÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¿§µ¤È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×½©¸µ¿¿²Æ¤¬Àã¤¬¹ß¤ëÃæÆþÍá¤¹¤ëÆ°²è2025Ç¯8·î20Æü¡¢32ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¡ØÃ¸Ã¸¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤¿½©¸µ¡£Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íá°á¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢ÂçÃÀ¤ËÇØÃæ¤¬¤¢¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ