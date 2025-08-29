²ÆµÙ¤ß¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»Ä¤ê2Æü¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢Í·¤Ó¤â½ÉÂê¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñ¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂæÏÑ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦ÂæÏÑâ¤º×¤Ï²ÆµÙ¤ßºÇ¸å¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤ËÍè¤¿¿Í¤¿¤Á¤ÇÂç¤Ë¤®¤ï¤¤¡£Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡ÖÆ°Êª±à¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤¬¹¥¤­¤¹¤®¤Æ¡¢¤­¤ç¤¦(²ÆµÙ¤ß)ºÇ¸å¤Î¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¸«¤ËÍè¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤ó¤À¤³¤È¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤òËþµÊ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½µÌÀ¤±¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¿·³Ø´ü