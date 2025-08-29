Âè°ì»°¶¦¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Ï8·î29Æü¤è¤ê¡¢¤·¤ß¡¦¤½¤Ð¤«¤¹ÂÐºöÌô¡Ö¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Î ¥Û¥ï¥¤¥ÈC¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×(OTC°å ÌôÉÊ:Âè3Îà°åÌôÉÊ)ÂçÍÆÎÌµ¬³Ê¤Î270¾û¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Î ¥Û¥ï¥¤¥ÈC¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×270¾û¡Ö¥È¥é¥ó¥·¡¼¥Î ¥Û¥ï¥¤¥ÈC¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ï¡¢¤·¤ßÂÐºöÀ®Ê¬¤ò¾µÇ§´ð½à¤ÎºÇÂçÎÌÇÛ¹ç(¥Ó¥¿¥ß¥óC:2000mg¡¢L-¥·¥¹¥Æ¥¤¥ó:240mg)¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë5¼ï¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó(E¡¢B2¡¢B6¡¢B3¡¢¥Ñ¥ó¥È¥Æ¥ó»À¥«¥ë¥·¥¦¥à)¤¬·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ËÆ³¤¯¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î