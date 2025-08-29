¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¿Íµ¤¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÀûÉ÷¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê64¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎBS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¤¤¸¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¥À¥ó¥×¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¤¤¸¤á¤ÎÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¤È¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤ó¤Æ¤µ¡¢¤Í¤¿¤ß¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¼«Ê¬¤¬¥À¥ó¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¡¼¥ë¤Ï¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î±¢¤Ë¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤À¤«¤é¡¢É½¤Ë½Ð¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã