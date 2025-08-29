¹­Åç»ÔÅì¶è¤Ë¤¢¤ë¹­Åç½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¤òµþÅÔ»Ô¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò¡¢¹ñ¤Î¿³µÄ²ñ¤¬Ç§¤á¤ëÅú¿½¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¹­Åç½÷³Ø±¡Âç³Ø¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³Ø¹»Ë¡¿Í¹­Åç½÷³Ø±¡¤Ï¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëµþÅÔ»Ô¤Î³Ø¹»Ë¡¿Í£Ù£É£Ã³Ø±¡¤Ë·Ð±Ä¤ò°Ü¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³ØÀßÃÖ¼Ô¤ÎÊÑ¹¹¿½ÀÁ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ Ê¸²Ê¾Ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È£²£¹Æü¡¢Âç³ØÀßÃÖ¡¦³Ø¹»Ë¡¿Í¿³µÄ²ñ¤Ë¤ÆÊÑ¹¹¤òÇ§¤á¤ëÅú¿½¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¡¢