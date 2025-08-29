ËÉ±Ò¾ÊËÉ±Ò¾Ê¤Ï29Æü·èÄê¤·¤¿2026Ç¯ÅÙÍ½»»³µ»»Í×µá¤Ë²áµîºÇÂç¤Î8Ãû8454²¯±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£Â¾¹ñ¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë´ðÃÏ¤Ê¤É¤òÇË²õ¤¹¤ëÈ¿·âÇ½ÎÏ¡ÊÅ¨´ðÃÏ¹¶·âÇ½ÎÏ¡Ë¤Ë³èÍÑ¤¹¤ëÄ¹¼ÍÄø¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÇÛÈ÷¤ò²ÃÂ®¡£¹¶·âÍÑ¤ÎÌµ¿Íµ¡¤òÂçÎÌ¼èÆÀ¤·¡¢¶õ¤È³¤¾å¡¢³¤Ãæ¤ÇÌµ¿Íµ¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿±è´ßËÉ±ÒÂÎÀ©¡ÖSHIELD¡Ê¥·¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ï¤á¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÏËÉ±ÒÎÏ¤ÎÈ´ËÜÅª¶¯²½¤Ë¸þ¤±¡¢23¡Á27Ç¯ÅÙ¤Î5Ç¯´Ö¤ÇËÉ±ÒÈñ¤ò·×Ìó43Ãû±ß¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¡£º£²ó¤ÎÍ×µá³Û¤ò´Þ¤á¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç