10·î¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤È¤Î²»³Ú¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡Ön.SSign¡Ê¥¨¥ó¥µ¥¤¥ó¡Ë¡×¡ÊÆàÎÉ¸©Äó¶¡¡ËÆàÎÉ¸©¤Ï29Æü¡¢10·î¤ËÆàÎÉ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤È¤Î²»³Ú¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËK¥Ý¥Ã¥×¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ön.SSign¡Ê¥¨¥ó¥µ¥¤¥ó¡Ë¡×¤é¥×¥í²Î¼ê6ÁÈ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸©¤Ï¡¢Åö½é»ö¶ÈÈñ¤òÌó2²¯7ÀéËü±ß¤ÈÁÛÄê¤·¤¿¤¬¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¸©µÄ²ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¼õ¤±¤ÆÌó9Ê¬¤Î1¤Î2900Ëü±ß¤Ë°µ½Ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸©¤¬´Ú¹ñ¡¦