千葉県大網白里市は29日、ドメスティックバイオレンス（DV）を受け支援措置対象である女性の住所が記載された戸籍付票の写しを、加害者とされる夫に誤って交付したと発表した。夫から手紙が届き、住所の漏えいが発覚した。交付制限をかけていなかったのが原因で、市は女性に謝罪。転居費用の賠償について協議している。