長崎市の鈴木史朗市長は29日、長崎原爆資料館の小中学生と高校生の観覧料について、現行の100円から無料に変更する条例改正案を市議会の9月定例会に提出すると明らかにした。来年4月1日を予定している。
