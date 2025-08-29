第61回（31日／GIII、新潟芝2000m）には、重賞3勝の4歳牝馬クイーンズウォーク、青葉賞勝ちの3歳馬エネルジコ、未勝利勝ちから馬券内率100％を誇る5歳牝馬シランケドなどが出走予定。本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「クイーンズウォーク」を取り上げる。 ■クイーンズウォーク 左回りで5戦して重賞3勝、その他もGIで2着、4着なのだ