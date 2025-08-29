アウトドアブランド「KiU」と雑貨店「Bleu Bleuet」の新作コラボ「KiU and BleuBleuet」が9月2日より全国発売。鮮やかな花柄「ペイントフラワー」と優雅なキツネ柄「フォックスグリーン」の2種類で展開します。パデッド仕様のバッグやポーチはふんわり軽やかで持ち物をやさしく守り、秋冬コーデにぬくもりを添えるアクセントに♡オンラインストアでは8月29日より予約受付も開始です。 ふんわり軽や