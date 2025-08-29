¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/29¡ÛDMM TV¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¤¿¤À¤ÎÎø°¦¤Ê¤ó¤«¤Ç¤­¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¤ÎÂè9ÏÃ¤¬¡¢28Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£ÂçÃÀ¤Ê¥é¥Ö¥·¡¼¥ó¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿Íµ¤Ì¡²è¼Â¼Ì²½¤ÇÌ©Ãå ¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥·¥ã¥Ä»Ñ¢¡¥É¥é¥Þ¡Ö¤¿¤À¤ÎÎø°¦¤Ê¤ó¤«¤Ç¤­¤Ã¤³¤Ê¤¤¡×¿áÅÄ¤Þ¤Õ¤æ»á¸¶ºî¡Ö¤¿¤À¤ÎÎø°¦¤Ê¤ó¤«¤Ç¤­¤Ã¤³¤Ê¤¤ -¤³¤¸¤é¤»¾å»Ê¤È¥Õ¥§¥Á¤ÊÉô²¼-¡×¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯Îß·×¤ÇÌó250Ëü¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤TL¡Ê¥Æ