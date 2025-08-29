私屋カヲルによる新作コミックエッセイ『ブリちゃん日記猫なら産みたい』が、2025年9月25日（木）に竹書房より発売されることが発表された。 著者は「少年三白眼」「ちびとぼく」「こどものじかん」などで知られる漫画家で、今回の作品では自身の生活と猫との関わりを題材としている。本作は、40代となった私屋が夫との別居を経て初めて一人暮らしを始めるところから物語が展開する。彼女のもとに現れたのは、一匹の野良猫