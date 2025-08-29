【モデルプレス＝2025/08/29】女優の佐々木希が29日、自身のInstagramのストーリーズを更新。残りの煮物を使ったアレンジ料理を公開した。【写真】佐々木希、手作りカレー披露◆佐々木希、手作りカレーを披露佐々木は「本日は、カレー 、大好きななめこ味噌汁 昨日の残りの煮物とサラダ」とコメントし、自宅のキッチンで作った本格的なカレーライスを披露した。この投稿に、ファンからは「美味しそう」「料理上手」「家庭的で素敵