30日(22:00〜)にスタートする、ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』(全8回)の記者会見が28日に都内で行われ、粗品(霜降り明星)、アントニー(マテンロウ)、谷拓哉、友田オレ、森下直人(ななまがり)、中山功太が登壇した。粗品○「めっちゃおもしろかった」新番組『ドーピングトーキング』出演のオファーを受けた感想を聞かれ、番組MCを務める粗品はこう話した。「オファーをいただいたときは、すごくワクワクし