『週刊ビッグコミックスピリッツ』（小学館）で10年連載された大ヒットサッカー漫画『アオアシ』。完結となる単行本第40巻が8月29日（金）に発売された。 【撮り下ろし写真】絶景の『アオアシ』聖地巡礼スポット 最終巻の発売を記念して【アオアシ】公式X（@aoashiofficial）では、作者の小林有吾が描いたイラストがポストされた。 『アオアシ』はサッカーに真っ直ぐな愛情を注ぐ、愛媛出身の主人公・青井葦