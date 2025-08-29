以前にも増して「政権入り」の可能性が出てきた、玉木代表率いる国民民主党。しかし、そのハードルは低くないうえ、“賞味期限”が近づいていることを示唆するデータもある（写真：ブルームバーグ）混迷が増すばかりの「石破降ろし」の裏で、国民民主党の玉木雄一郎代表の言動が永田町で注目されている。昨秋の衆議院選挙と今夏の参院選で大躍進したことで、同党の「政権入り」の可否が今後の政局展開に大きな影響を与えることが間