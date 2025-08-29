マクドナルドのセルフオーダー端末で、あるボタンを押すことで、メニューなどが画面の下半分ほどに表示され、車椅子ユーザーでも注文しやすくなる――。そんなX投稿が注目を集めた。投稿者は「この機能、もっと多くの人に届いてほしいな！」とコメントしている。また、日本マクドナルドはこの機能について、J-CASTニュースの取材に、「各国のマクドナルドで共通している機能」だと説明した。「まだまだ世の中にアクセシビリティと