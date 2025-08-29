■これまでのあらすじ友人の結婚を見届けたあと、突然離婚して出ていってしまった友人の母。家に唯一残されていた日記には、産後の育児で心身ともに疲弊し、追い込まれていく母の悲痛な思いがつづられていた。その内容にショックを受ける友人。そして“仲のいい夫婦”に見えていた両親の実態についても知るところとなる…■さらにショックな内容を発見■母はずっと離婚したいと思っていた■友人を味方につける父■日記の文字に変化