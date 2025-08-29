モデルの山田優（41）が29日までに自身のインスタグラムを更新。超ミニスカショットを披露した。山田は「ABEMA@abema_official今日、好きになりました。に出演させてもらった時の衣装めっちゃタイプでした」とABEMAの恋愛リアリティ番組主演時の衣装を紹介。トップスからローファーまで全身黒で統一し、美脚が際立つプリーツのミニスカートにハイソックスを合わせたコーディネートを披露した。この投稿に女優の加藤