新型コロナウイルスの電子顕微鏡写真（米国立アレルギー感染症研究所提供）厚生労働省は29日、全国約3千の定点医療機関から18〜24日の1週間に報告された新型コロナウイルスの新規感染者数が3万3275人だったと発表した。1機関当たりの感染者数は8.73人。前週比1.39倍で10週連続の増加となった。研究者が「ニンバス」と呼ぶ変異株「NB・1.8・1」が流行している。のどの強い痛みが特徴で、海外では「カミソリの刃をのんだような痛