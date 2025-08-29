きのう午後、酒田市で中学３年生の女子生徒が軽乗用車にはねられる事故がありました。 【画像】事故現場 この事故で女子生徒が意識不明の重体となりましたが、今も意識が戻っていないということです。 また警察はきょう、女子生徒をはねた男の容疑を危険運転傷害に切り替え調べを進めています。 警察や消防によりますときのう午後３時前、酒田市亀ヶ崎の交差点で、中学３年生の女子生徒が軽乗用車にはねられました。 事故の衝