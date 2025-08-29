静岡県警本部静岡県警は29日までに、大麻草栽培規制法違反（営利目的栽培）の疑いで、沼津南消防署の消防士長飯田旭容疑者（30）＝同県伊豆市＝ら男3人を逮捕した。県警は認否を明らかにしていない。他に逮捕されたのは、自称デザイナーの梶大貴容疑者（31）＝同県三島市＝と、ジュエリー販売業の芹沢遼太朗容疑者（31）＝同県函南町。3人の逮捕容疑は25日、伊豆市内の空き家で大麻草1本を栽培した疑い。県警によると、3人は