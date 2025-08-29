８月は北方領土返還要求運動の強調月間です。札幌市内では元島民らが北方領土の早期返還を訴えて街頭行進しました。（参加者）「北方領土を返せ！」「返せ！」札幌市内中心部で行われた街頭行進には、元島民らおよそ１５０人が参加し、ロシアによる実効支配が続く北方領土の早期返還を訴えました。旧ソ連が北方領土への侵攻を開始した月である８月は「返還要求運動強調月間」と定められ、各地でイベントが開催されています。街頭行