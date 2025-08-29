２０２５年６月、北海道函館市内の自宅に父親の遺体を遺棄したとして逮捕・送検されていた５２歳と４７歳の兄弟について、函館地検は不起訴処分としました。５２歳と４７歳の兄弟は２０２５年６月、肺がんで死亡した８３歳の父親の遺体を自宅に放置したとして、死体遺棄の疑いで逮捕・送検されていました。函館地検は６月２４日に２人を処分保留で釈放し、その後、在宅で捜査を続けていましたが、８月１９日付けで不起訴処分としま