こども家庭庁は29日、入札事業を扱う課の係長級職員が、担当外の部署の非常勤職員に予定価格の情報を提供したとして2人を戒告の懲戒処分にしたと発表した。「事案を重く受け止め、再発防止に努める。外部への情報漏えいなどは確認されておらず、刑事告発の予定はない」としている。