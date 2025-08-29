陸上男子で、今夏の世界選手権２００メートル代表（９月１３〜２１日、東京）の鵜沢飛羽（２２）＝ＪＡＬ＝が２９日、茨城県つくば市の筑波大で練習を公開した。股関節の可動域を広げるフットワークを中心に、２０〜３０メートルダッシュなどを行って２時間ほど調整。開幕が迫った大舞台に向けて、「自分の試合まで１９日。実感は湧かないけど準備はできてるんで、いつ走っても大丈夫。あとは残された時間を使って、心の方を整え