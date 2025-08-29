8月29日午前、富士山山頂から下山中のシンガポール国籍の30歳の女性が転倒して足首にけがをし、静岡県警山岳遭難救助隊に救助されました。 29日午前10時頃、富士山の7合目付近で、シンガポール国籍の女性公務員（30）が「転倒して足を負傷し、下山できなくなった」などと、同国の保険会社を通じて警察に救助を要請しました。 県警山岳遭難救助隊が出動し、女性を背負ったりブルドーザーで富士宮口5合目