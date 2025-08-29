長崎市の鈴木市長は29日の定例会見で、平和公園西地区のスポーツ施設 “再配置後のイメージ図” を初めて示しました。 現在「市民総合プール」や「陸上競技場」のある、長崎市松山町の平和公園西地区では、高規格道路の整備に伴い、スポーツ施設の再配置が検討されています。 鈴木市長は29日、現在の陸上競技場の場所に「市民総合プール」を。 現在の市民総合プールの場所に「多