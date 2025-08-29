近江鉄道が「ICOCA」導入JR西日本と、滋賀県を走る近江鉄道は2025年8月27日、ICカード乗車券「ICOCA」を近江鉄道に導入すると発表しました。【10種類】これが近江鉄道で使える「交通系ICカード」です（画像）2026年3月から、本線・多賀線・八日市線の全線でICOCAサービスが始まります。ICOCAカードは近江鉄道の有人駅窓口（対象駅は検討中）で販売される予定です。「Suica」や「TOICA」などの交通系ICカード全国相互利用サービ