大丸梅田店（大阪市北区）で、サンリオキャラクターズのアニバーサリーイヤーを記念した限定商品などを販売する「Sanrio characters Special Anniversary Market」が、9月3日（水）から9月15日（月・祝）まで開催される。大丸梅田店で「Sanrio characters Special Anniversary Market」が9月3日から開催！ (C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056同イベントは4月に銀座三越から始まり、12月まで全国の百貨店を巡回している