ヨーグルトを毎日食べる方も多いかと思います。今日は、市販の加糖ヨーグルト「牧場の朝」で作る簡単スイーツを3品ご紹介します。 ▼ 材料3つでパフェ 牧場の朝を水切りするとティラミス風の味わいに！濃厚なヨーグルトにココアやブランフレークを合わせれば、あっという間にパフェのできあがり。 ▼ ビスケットと合わせてケーキに ビスケットと合わせればミニケーキもお手の物。牧場の朝のカップを利用して作るので、型