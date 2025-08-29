文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中の「アナウンサーコラム」。この記事では全文を紹介する。 ▼メルマガ登録はこちら▼ ▼8月29日配信号担当高橋将市アナウンサー 先日、我が故郷である長野・大町に帰省してきました。仕事柄この時期はまとまった休みを取ることが難しく、夏の大町に帰ったのは約10年ぶり。ここのところ秋・冬の大町しか知らなかった私にとって、夏の大町は久々で新鮮で