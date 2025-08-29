給食で人気だという「きゅうりと大根のひたひた」ってご存知ですか？薄切りにしたきゅうりと大根を、少し甘めの和風味に仕上げた副菜は、暑い夏に何度も食べたくなるおかずです。 ▼ 夏の大根のおいしい食べ方としておすすめ きゅうりと大根を薄切りにしてサッと茹でて冷水にとってから、調味料と和えればできあがり。あっという間に完成です。野菜を先に茹でておくことで、しんなりしてカサも減るのでたっぷり食べられますよ。