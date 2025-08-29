文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―8月29日（金）配信分― 女性タレントさんがテレビやSNSで自身の離婚について語り、夫を悪者にするようなコメントを聞くとあまりいい気分がしません。共感＆同情してくれる人も多いのかもしれませんが、そもそも男女間・夫婦間のことは