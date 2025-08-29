メ～テレ（名古屋テレビ） 南海トラフ巨大地震を想定し、停止した列車から乗客を避難させる訓練が、JR豊橋駅の構内で実際の車両を使って行われました。 訓練は南海トラフ巨大地震の発生後、列車がJR豊橋駅と西小坂井駅の間で緊急停止した想定で行われました。 JR東海の社員ら約60人が参加し、列車に設置されているはしごを使って乗客を外に降ろしたり、はしごのない場所では高さ110cmほどの乗降口から安全に降りられ