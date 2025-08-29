鹿児島県の最低賃金が現在の953円から73円引き上げられ、1026円となる見通しになりました。 最低賃金を話し合う審議会の専門部会が先ほど開かれました。きょう29日にも鹿児島労働局長に答申される予定で、この金額通り、引き上げられれば、県内の最低賃金が1000円を超えるのは初めてです。 ・ ・ ・