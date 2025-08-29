“ちいさな令和の歌姫” ののちゃんこと村方乃々佳さんのインスタグラム・アカウントが更新され、夏休みの1コマが投稿されました。【写真を見る】【ののちゃん】「毎日暑いけど頑張るぞ」山盛りのかき氷にびっくり「アーニャのお稽古前にかき氷」と投稿。ののちゃんが、出演するミュージカル「SPY×FAMILY」の稽古前だと記しました。写真には、大きなかき氷を前に、口を大きく開けて、嬉しそうな表情を見せるののちゃんがおさめら